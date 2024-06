L’Italia che non vota: Un’europa in balìa di prigioniere facinorose e amici della Decima





In questa pantomima elettorale si inseriscono figure come Roberto Vannacci, il quale continua a promuovere idee retrograde con la stessa convinzione con cui un venditore di ghiaccio tenta di far affari in Siberia. E poi c'è Ilaria Salis, candidata con Alleanza Verdi Sinistra (AVS), il cui elettorato si aggrappa disperatamente alla sua prigionia come motivo per votarla, saranno anche queste speranze ecologiche e progressiste in un mare di cinismo e delusione.





Il vero dramma è il calo vertiginoso dell'affluenza, con Cagliari e la Sardegna che si distinguono per essere fanalini di coda. Questo dovrebbe far riflettere chi ancora crede che basti una campagna elettorale pomposa per riportare la gente alle urne. La realtà è che sempre più italiani si sentono traditi e abbandonati da una politica che sembra preoccuparsi solo di se stessa.





Queste elezioni europee ci consegnano un'Italia stanca, disillusa e sempre più distante da un'Europa che dovrebbe rappresentare un'ancora di salvezza, ma che invece appare come l'ennesimo palco su cui si esibisce la mediocrità della nostra classe politica. Un bel quadro di disperazione e fallimento, degno di un Paese che sembra aver perso la voglia di credere in un futuro migliore.

Le elezioni europee del 2024 in Italia non sono state altro che l'ennesimo spettacolo di miseria politica e disillusione collettiva. Fratelli d'Italia (FdI) trionfa con il 26,9%, ma chi si illude che questo sia un risultato schiacciante farebbe bene a svegliarsi. Giorgia Meloni si crogiola in una vittoria apparente, mentre il resto del Paese sprofonda nell'indifferenza. L'affluenza è crollata in modo preoccupante, segno di una disaffezione verso una classe politica sempre più distante dai problemi reali della gente. Il Partito Democratico (PD) si piazza al secondo posto con il 20,9%. Schlein può sventolare bandiere di vittoria quanto vuole, ma la realtà è che il PD rimane un gigante dai piedi d'argilla, incapace di proporre un'alternativa credibile e convincente. Non parliamo poi del Movimento 5 Stelle (M5S), che scivola miseramente al 15%, dimostrando ancora una volta la sua incapacità di mantenere le promesse rivoluzionarie fatte in tempi non sospetti.