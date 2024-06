Assunzioni bloccate in Regione - Cera (Fratelli d’Italia) – prioritario dare scorrimento a tutte le graduatorie di idonei

L’on. Emanuele Cera, nella sua interrogazione, rivolge una accorata esortazione al Presidente della Regione e gli Assessori, al riguardo competenti, affinché si attivino senza indugio per dare definitivo scorrimento, fino al loro definitivo esaurimento, di tutte le graduatorie di candidati idonei nei pubblici concorsi indetti dalla Regione Sardegna a partire dalle graduatorie Laore. Di seguito il commento dell’on. Emanuele Cera al riguardo: “La vertenza degli idonei Laore e degli altri candidati idonei in attesa di assunzione, inseriti nelle graduatorie regionali attualmente vigenti e non ancora esaurite, rappresenta una priorità assoluta a cui la Giunta regionale deve dare risposta in tempi rapidi. Si sta rischiando di vanificare la meritocrazia e l’impegno di tante persone che hanno ottenuto l’idoneità al concorso e che potrebbero essere molto utili per velocizzare i numerosi procedimenti in carico alle agenzie agricole ed agli assessorati regionali che reclamano nuova forza lavoro.”

L’on Emanuele Cera con una interrogazione, sostenuta da tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, accende i riflettori sulla difficile situazione dei tanti candidati idonei, inseriti nelle graduatorie Laore e nelle altre vigenti graduatorie regionali, che sono ancora in attesa di reclutamento e che, se assunti, consentirebbero ai vari assessorati di poter operare al meglio, colmando, nell’immediato, quelle carenze di personale che da troppo tempo caratterizzano il sistema regionale sardo, minandone purtroppo la sua efficienza.