Fertilia, riqualificazione urbana ed altre incompiute

Un pensiero ricorrente regolarmente pervade nella mente dei giuliani e, non solo a loro. Ad oggi non abbiamo capito, come mai tale progetto non seguì il suo iter burocratico, di fatto fu rinchiuso in un cassetto. Ritornando ai giorni nostri, sembrava che la Giunta Solinas dovesse, da un momento all'altro, fallito il bando in permuta del 2010, utilizzare la somma residua dei due milioni di euro per ristrutturare il solo cineteatro. Altro colpo di scena, un paio di mesi prima delle elezioni regionali, tale intento inspiegabilmente si è stoppato. Al candidato a Sindaco del centro destra, voglio fare sapere di stare sereno, in quanto ho ricevuto rassicurazioni da parte dell'Assessore Regionale Antonio Piu su un suo celere interessamento per dare gambe al tanto atteso intervento di riqualificazione del cineteatro. Non solo, riprenderà al più presto il dialogo, anche questo in stand by, con il Ministero sulle due palazzine in dismissione dell'aeronautica militare presenti in Fertilia.





Quattordici alloggi che in tempi accettabili potrebbero entrare in possesso del Comune e dare una risposta fattiva alle famiglie in attesa di un alloggio. Altro punto focale, di cui ho parlato con il vice Presidente della Regione, l'on. Giuseppe Meloni, riguarda il finanziamento di un milione e mezzo di euro destinati per sistemare la Via Pola di Fertilia. Procedimento svolto a metà dalla giunta Solinas. Attualmente, come tanti altri finanziamenti elargiti a dicembre, prima delle elezioni Regionali, sono tutti da 'riscrivere'; su ciò c'è stato un preciso impegno, da parte del vice Presidente Meloni, a processarlo in tempi rapidi. Quando l'utile sinergia della politica del 'Noi', professata dal Candidato a Sindaco Raimondo Cacciotto, si contrappone a quella dell'uomo solo al comando, queste sono le premesse per lavorare seriamente per il bene comune. Luciano Solinas, candidato nella lista del Partito Democratico.

Il candidato a Sindaco del centro destra, tre giorni fa, è riuscito a fare meglio di Ang Lee. È ritornato sul luogo del delitto per la terza volta fotografandosi sotto la stele del Leone di San Marco e, non contento degli insuccessi precedenti, ha sciorinato mirabolanti iniziative per Fertilia. Dal ripristino della casa del fascio e del cineteatro e tanto altro. Come fece le altre due volte in campagna elettorale quando fu eletto a Sindaco. Questa volta, in 23 anni, al candidato a Sindaco e sfuggito un 'piccolo particolare', strano per chi ha una memoria da elefante. Nel 2008 la giunta Soru stanziò due milioni di euro e mise a disposizione un terreno da mettere a bando ad evidenza europea per la riqualificazione dei due beni: casa del fascio e cineteatro. Nel 2010 la giunta Tedde ottenne dalla Regione ottantamila euro per il 'Laboratorio Fertilia primo step": quattro tecnici assunti per sei mesi, con il compito di sviluppare l'elaborato finale da consegnare al RUP, che poi si sarebbe dovuto occupare di predisporre il bando di vendita in permuta del terreno in oggetto, tutto finalizzato alla riqualificazione della casa del fascio e del cineteatro.