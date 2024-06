Politica La campagna elettorale di Raimondo Cacciotto chiude venerdì con Alessandra Todde

Si chiude venerdì 7 giugno alle 18.30 in piazza Porta Terra la campagna elettorale di Raimondo Cacciotto. All’evento finale interverrà la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, gli assessori regionali del territorio e altri rappresentanti istituzionali. Sarà l’occasione per celebrare il percorso fatto fin qui con i partiti e le liste che compongono la coalizione ‘Progetto Alghero’ (Campo largo e forze civiche centriste) che sostengono la candidatura di Cacciotto: Alleanza verdi e sinistra, Movimento 5 stelle, Noi riformiAmo Alghero, Città viva, Orizzonte comune – Podemos, Partito democratico, Alghero al centro e Futuro comune. In queste settimane di campagna elettorale Raimondo Cacciotto e i candidati della coalizione hanno incontrato cittadine e cittadini, associazioni, operatori economici, associazioni di categoria e gli attori economici, sociali e culturali della città e del territorio, raccogliendo istanze, proposte e soluzioni e venerdì sarà l’occasione per un ultimo appello al voto. Sarà anche un modo per festeggiare queste settimane di impegno e di ascolto e per darsi appuntamento alle urne nelle giornate del voto di sabato e domenica.