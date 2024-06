Cagliari: discussione pubblica sulla sicurezza stradale con Massimo Zedda

L' incontro organizzato dai Progressisti per sostenere la candidatura di Massimo Zedda ha coinvolto gli abitanti del quartiere che hanno risposto all'appello. Almeno cento persone hanno ascoltato gli interventi di Massimo Zedda, di Francesca Ghirra e di Francesco Agus. Al centro il tema della sicurezza stradale. "E' innegabile che in questi ultimi anni qualcosa non abbia funzionato" dichiara Massimo Zedda. A Genneruxi, un quartiere residenziale di Cagliari, purtroppo, diverse persone hanno perso la vita, travolte sulle striscie pedonali. Il quartiere, in seguito alla modifica della viabilità del viale Marconi, una delle vie trafficate d' Italia, con oltre 50.000 transiti giornalieri, ha visto una pressione del traffico aumentato a dismisura. "Non si capisce il motivo per cui solo una parte del progetto del viale Marconi sia stato realizzato" ha dichiarato Massimo Zedda, "il progetto prevedeva l' attivazione di una viabilità collaterale in via Mercalli, ad oggi senza marciapiedi e illuminazione, di nuovo svincoli.





Alessandra Zedda candidata sindaca del centro destra, la settimana scorsa, sempre a Genneruxi davanti a poche decine di persone, ha sbugiardato il precedente sindaco Paolo Truzzu, dichiarando che la modifica della viabilità, ovvero il senso unico è da rivalutare, quindi soldi dei cittadini buttati via. Forse abbiamo sbagliato e ritorniamo a come era prima! Massimo Zedda ha bollato come "corbellerie" certi progetti figli della mente di chi non conosce e vive Cagliari. "Cagliari ha bisogno di manutenzione costante, i progetti faraoinici non migliorano la qualità della vita dei cittadini ma creano disagi ai cittadini per anni senza portare risultati" il riferimento di Massimo Zedda è ai lavori della via Roma e del prolungamento della metro di superficie sino alla stazione di piazza Matteotti. Chiunque giri in macchina per Cagliari non potrà notare un traffico impazzito con decine di deviazioni e tempi di percorrenza decuplicati. Il sindaco uscente Paolo Truzzu ha dichiarato " questo è il prezzo che ora devono pagare i cagliaritani, tra dieci anni me ne saranno grati" L' appello da parte di tutti coloro che sono intervenuti è stato unanime "non lasciate che siano altri a decidere, comunque la pensiate, esprimete il diritto di voto." Da segnalare un contestatore solitario che sbraitava "Andate a lavorare."

«Io mi auguro che i ragazzi imparino. Che non facciano più queste cose. È il destino, ma si può prevenire. Spero che mettano la testa a posto. Se non possono guidare chiamino qualcuno, i loro familiari. Hanno tutto il futuro davanti a loro. E alle istituzioni la richiesta di navette e taxi per la vita notturna in sicurezza». E' questo il commovente appello di Omar Zaher che ha rivolto alle persone presenti a Genneruxi in piazza "vittime della strada" dove il candidato sindaco Massimo Zedda ha incontrato i cittadini. Sua figlia, diciannove anni, è tra le 4 vittime dello schianto di viale Marconi, avvenuto a settembre 2023: “Una ragazza brava e buonissima, tutti le volevano bene”.