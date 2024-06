Sassari: la campagna elettorale di Giuseppe Mascia chiude giovedì in piazza d’Italia

Quella di giovedì sarà l’occasione per un ultimo appello al voto da parte dei partiti, dei movimenti e delle associazioni civiche che compongono l’alleanza a sostegno della candidatura di Giuseppe Mascia. Assieme al candidato sindaco e alla sua numerosa e rinnovatissima squadra ci saranno anche le esponenti e gli esponenti del territorio nella giunta regionale e nella maggioranza consiliare che sostiene Alessandra Todde, per testimoniare la piena sintonia con La città che cambia e con il candidato sindaco di un campo largo fortemente determinato, in Regione come a Palazzo Ducale, a favorire il ricambio della classe dirigente nell’isola e nel nord ovest Sardegna. Ma l’appuntamento di dopodomani sarà anche un’occasione di intrattenimento e di incontro. Sul palco allestito nel salotto buono della città saliranno Pino e gli Anticorpi, Piero Marras e altri ospiti. Chiuderà l’intervento di Giuseppe Mascia.

Una grande festa per La città che cambia, per incontrare le sassaresi e i sassaresi e lanciare la sfida in vista del voto dell’8 e 9 giugno prossimi. Giovedì 6 giugno alle 19 piazza d’Italia ospiterà l’evento di chiusura della campagna elettorale di Giuseppe Mascia, candidato sindaco di Sassari per il campo largo. Il confronto con la città, le istituzioni, le associazioni e con tutto il territorio è in atto da anni. Le ultime settimane hanno rappresentato per Giuseppe Mascia e per la coalizione la naturale prosecuzione di un lavoro che va avanti da tempo per immaginare e disegnare la Sassari del futuro assieme agli attori sociali, economici e culturali dell’area metropolitana.