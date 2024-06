Elezioni Alghero, AVS: Le politiche giovanili devono essere pianificate dai giovani

Per realizzare questo cambiamento, i giovani candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra per il Consiglio comunale di Alghero, alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, Roberto Fiori, Norma Migheli, Mattia Fresi, Francesco Lai e Stefano Pintus (il più giovane candidato della coalizione), hanno elaborato una proposta programmatica da attuare nel mandato amministrativo. La proposta si compone di cinque punti fondamentali, dai quali l’Amministrazione comunale dovrà partire per sviluppare delle vere Politiche giovanili, da realizzare con il coinvolgimento diretto dei giovani, sia nelle fasi programmatiche, sia in quelle decisionali.





1- Centri di aggregazione e consultori giovanili, spazi dove i giovani possono incontrarsi, condividere esperienze e sviluppare talenti, e ancora punti di supporto psicologico e educativo, inclusi aiuti scolastici.





2 - Aule studio gratuite che offrano agli studenti un ambiente adeguato alla preparazione degli esami e la collaborazione tra compagni data l’insufficienza di spazio nelle sole biblioteche comunali





3 - Rafforzamento mezzi pubblici e inserimento bus/navetta notturno per garantire lo spostamento autonomo e sicuro a tutti





4 - Incentivare progetti ed eventi a ricaduta sociale per rendere viva Alghero tutto l’anno, pensando ai giovani con eventi e serate musicali, culturali ed artistiche





5- Corsi di formazione professionali gratuiti e corsi di lingua inglese, algherese e catalano, fornire ai giovani corsi professionalizzanti che li permettano immediatamente di acquisire abilità spendibili nel mondo del lavoro permettendogli di mettersi in gioco, riconoscendo la necessità di una buona conoscenza della lingua inglese nel mondo moderno e allo stesso l’importanza di salvaguardare la lingua Algherese/Catalana per mantenere vive le nostre radici.

Carenza di risorse dedicate, scarso coinvolgimento e poca attenzione alle idee dei diretti interessati, scelte spesso lontane dalle reali esigenze delle nuove generazioni. Sono le pecche ormai croniche che caratterizzano le Politiche giovanile delle amministrazioni pubbliche, falle contro cui la lista Alleanza Verdi Sinistra di Alghero è decisa a trovare soluzioni reali, delegando ai giovani l’ideazione e la programmazione di tali azioni politiche.