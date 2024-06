Politica Europee, Bartolo (PD): "Vedo tanta voglia di cambiamento tra le persone per contrastare la destra"

“Sto girando in lungo e in largo la Sicilia e la Sardegna e, grazie alle centinaia di donne e uomini delle nostre due meravigliose Isole, sto apprezzando una straordinaria quanto contagiosa voglia di cambiamento. Serve un importante sforzo da parte di ognuno di noi per contrastare questa destra e per rilanciare, rinnovare e rinvigorire, subito dopo queste elezioni europee, un partito plurale e profondamente democratico nel solco della sua grande tradizione di sinistra, e che sia anche capace di dare spazio a tutte e tutti, in particolare alle nuove generazioni. Inizierà una stagione nuova che ci vedrà protagonisti, non solo in Europa. Una stagione plurale, inclusiva, moderna. Insieme guardiamo al futuro dell'Europa con coraggio e forza”. Lo dice Pietro Bartolo, eurodeputato uscente, candidato PD nel collegio Isole alle elezioni europee dell’8-9 giugno.