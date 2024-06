Liste d'attesa, Cappellacci (FI): Dalle parole ai fatti

Con l’adozione di queste misure, il governo conferma il suo impegno a favore di una sanità pubblica più giusta ed efficace. Si tratta di un primo passo verso ulteriori riforme che mirano a potenziare il sistema sanitario, garantendo che ogni cittadino possa accedere rapidamente e senza difficoltà alle cure di cui ha bisogno. La maggioranza continuerà a lavorare con determinazione per realizzare questi obiettivi, dimostrando che dalle parole si passa ai fatti concreti”. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati, Ugo Cappellacci.

Finalmente i cittadini avranno prestazioni sanitarie senza essere costretti a lunghe attese. Il Decreto Legge varato oggi dal Consiglio dei Ministri rappresenta un importante passo avanti verso una sanità che torna a rispondere con immediatezza alle esigenze dei cittadini. Nel decreto è presente un’altra fondamentale norma, attesa da anni: l’abolizione del tetto di spesa per l’assunzione del personale sanitario. Tutto questo deriva da un grande lavoro del governo e, in particolare, del ministro Schillaci che sin da subito si è speso per l’abbattimento delle liste d’attesa.