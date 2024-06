Sanità, Meloni (FDI): "è ancora preoccupante la situazione del punto di primo soccorso del carcere di Uta"

"Il carcere di Uta è una realtà complessa e difficile, perciò è necessario garantire l’efficienza del Primo intervento con una copertura h24 per 7 giorni alla settimana. Dobbiamo garantire il diritto alla salute dei detenuti, evitando ricadute negative sulla sicurezza all’interno del carcere. Non possiamo trascurare, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, le condizioni in cui sono costretti a operare non solo i medici, ma anche gli operatori dell’Amministrazione e della Polizia penitenziaria“, aggiunge Meloni.

“Non è ancora chiaro quali provvedimenti intenda prendere la Regione per garantire il corretto funzionamento del punto di Primo soccorso della Casa circondariale di Uta. Non sono sufficienti le diffide all'Areus, servono atti concreti”. Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che lo scorso 24 maggio aveva presentato un’interrogazione sulla situazione del servizio sanitario di emergenza nella Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, ancora senza risposta da parte dell'assessore Bartolazzi.