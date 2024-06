Fabri Fibra vs Gavino Mariotti a colpi di freestyle: scattano le indagini sullo scontro elettorale rap

In una mossa tanto audace quanto controversa, Mariotti ha deciso di promuovere la sua campagna elettorale utilizzando l’intelligenza artificiale per creare uno spot in cui la voce del noto rapper annuncia la sua candidatura. Se l’obiettivo era attirare l’attenzione, va detto che è stato centrato in pieno: lo spot è diventato virale in poche ore. Ma, come spesso accade in queste storie da melodramma contemporaneo, c’è chi non l’ha presa affatto bene.





Fabri Fibra, vedendo la sua voce prestata alla politica senza consenso, ha messo in moto la sua squadra legale, capitanata dall’avvocatessa Antonella Rizzi. "Stiamo facendo le opportune verifiche", ha spiegato il legale. "Ancora non c'è nulla di confermato, ma sembra che si provvederà alla richiesta della rimozione della voce di Fibra dallo spot elettorale". Insomma, il rapper sembra intenzionato a chiedere al candidato sindaco un risarcimento a sei cifre. Ecco che il magnifico Rettore, tra un esame e l'altro, deve ora affrontare anche la grana di un’azione legale.





Lo spot, che doveva essere il suo asso nella manica, si è trasformato in un boomerang. E chissà cosa ne pensano gli elettori di Sassari, che si ritrovano a guardare questa telenovela tra un politico aspirante e una star della musica, con tanto di colpi di scena e azioni legali. Chi vincerà questa sfida a colpi di freestyle e pareri legali? In attesa del verdetto, una cosa è certa: mai sottovalutare il potere dell’intelligenza artificiale e, soprattutto, quello di un rapper infuriato.

Ehy Bro, il magnifico Rettore Gavino Mariotti è candidato Sindaco di Sassari alle prossime elezioni di giugno! No, non è uno scherzo. Questa frase, che riecheggia nella voce inconfondibile del celebre rapper Fabri Fibra, ha scatenato un putiferio sui social e non solo.