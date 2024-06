Eolico, Todde travolta dal centrodestra: «Sta mentendo, siamo noi a sentirci presi in giro»

Antonella Zedda, vicecapogruppo al Senato per Fratelli d’Italia e coordinatrice regionale FdI in Sardegna, è stata chiara: «A sentirmi presa in giro sono io, Antonella Zedda, presa in giro come sarda, come parlamentare, come rappresentante delle Istituzioni».





Zedda ha sottolineato la mancanza di una proposta concreta da parte della Regione Sardegna nella Conferenza Stato-Regioni, smascherando così l’infondatezza delle dichiarazioni di Todde. Il senatore Giovanni Satta ha rincarato la dose, accusando Todde di mentire deliberatamente: «La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, quando parla di rinnovabili mente sapendo di mentire. Sarebbe perciò bene che la presidente della Sardegna uscisse dalla fase della propaganda politica e mostrasse invece un rispetto istituzionale che, alla prova dei fatti, ancora le manca del tutto».





Anche Michele Cossa dei Riformatori ha espresso dure critiche, richiamando l'importanza del principio di Insularità in Costituzione e la necessità di un'azione concreta a livello nazionale ed europeo per difendere gli interessi della Sardegna. Cossa ha evidenziato come le norme adottate dal governo Conte, di cui Todde faceva parte, abbiano autorizzato lo scempio del paesaggio sardo.





Dario Giagoni della Lega ha definito sconvolgente il modo in cui Todde continua a strumentalizzare la questione dell'eolico offshore, gettando fango sul governo nazionale. Giagoni ha esortato Todde a terminare la sua eterna campagna elettorale e a collaborare seriamente con le istituzioni per il bene della Sardegna. Questa situazione mette in luce la totale inadeguatezza di Alessandra Todde a rappresentare la Sardegna.





Invece di fornire soluzioni concrete e lavorare per il bene comune, Todde si limita a propagandare menzogne e a fomentare il conflitto. Il centrodestra, al contrario, dimostra ancora una volta di avere una visione chiara e un impegno concreto per il futuro della Sardegna.

