Alghero: Marcello Busdraghi si candida come consigliere comunale

La sua candidatura non è mossa solo da un desiderio di partecipazione, ma da una visione chiara e concreta per il futuro della città. "Ho tanta voglia di rendermi utile per Alghero", afferma Busdraghi. "Ho tante idee per rendere la nostra città più bella, funzionale ed efficiente in ogni ambito." Tra le sue priorità, si annoverano la manutenzione urbana, il decoro artistico e tutte quelle attività che possano valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.





Marcello Busdraghi si impegna a lavorare con dedizione e passione per il bene comune, forte delle competenze maturate nel suo percorso professionale rivolgendosi, innanzitutto, ai suoi concittadini con un invito a collaborare per il futuro di Alghero. Con questa candidatura, Busdraghi intende portare una ventata di innovazione e pragmatismo nell'amministrazione locale, proponendo soluzioni pratiche e immediate per le sfide quotidiane della città.

Oggi, più che mai, l'impegno civico e la partecipazione attiva dei cittadini diventano sempre più cruciali, per questo Marcello Busdraghi ha deciso di scendere in campo e candidarsi come Consigliere comunale del comune di Alghero per Forza Italia al fianco del candidato sindaco Marco Tedde. Busdraghi, forte di una vasta esperienza lavorativa si propone di mettere le proprie competenze al servizio della comunità di Alghero.