Todde e l’eolico: Quando il governo diventa il capro espiatorio

La Todde ha dichiarato di sentirsi "presa in giro" dal governo, sottolineando come il decreto non tenga conto delle osservazioni presentate dalla Regione. E qui, cari lettori, si manifesta l'ennesimo spettacolo di teatrino politico. Una presidente regionale che, anziché affrontare il problema con pragmatismo e soluzioni concrete, preferisce lamentarsi pubblicamente come se fosse al bar con gli amici.





Si parla di "speculatori delle rinnovabili" come se fossero pirati moderni, dimenticando che l'energia eolica è una delle poche strade percorribili per un futuro sostenibile. Todde promette di accelerare sulla moratoria che vieterebbe per 18 mesi l'installazione di nuovi impianti. Ma è davvero questa la soluzione? Bloccare ogni progresso e lasciare che il tempo scorra senza un piano concreto? Invece di lanciare accuse generiche e di evocare spettri di speculazione, la presidente dovrebbe lavorare per integrare le energie rinnovabili nel rispetto del territorio, trovando un equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale.





Ma si sa, fare la vittima è sempre più facile che governare con responsabilità. Le dichiarazioni di Todde, più che una strategia politica, sembrano uno sfogo personale poco professionale e decisamente poco utile per i cittadini sardi. Chiediamo meno parole e più fatti concreti.

Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, ha recentemente espresso un profondo malcontento riguardo alla bozza di decreto governativo sulle aree idonee per l'installazione di impianti eolici.