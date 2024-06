Continuità territoriale, concentriamo gli sforzi per evitare il libero mercato su Alghero

Il tema non è assolutamente da sottovalutare, e credo sia urgente l’attenzione della politica regionale e cittadina per concentrare immediatamente ogni sforzo sulla continuità territoriale, nonostante le lacune e i fallimenti ereditati dalla giunta Solinas, se non vogliamo lasciare le porte d’accesso dell’isola al libero mercato o a improbabili procedure d’emergenza. In attesa di un nuovo modello di continuità territoriale, sul quale la giunta Todde sta lavorando, si concentrino le forze sull’immediata prospettiva, coinvolgendo attivamente le società di gestione e i vettori aeroportuali.

La notizia di Alghero porta d’oro della Sardegna per il boom di turisti fatto registrare nel 2023, trova una doccia fredda nella notizia apparsa su giornali specializzati italiani che riferiscono in queste ore di una possibile battuta di arresto visti gli “alti costi aeroportuali specie per gli aeroporti del nord Sardegna”. Non solo, in tema di continuità territoriale, nonostante la crescita registrata su Alghero, la compagnia Aeroitalia non pare volersi presentare nuovamente sulla Riviera del Corallo, a suo dire per gli alti costi. Qualche tempo fa credeva di usare AeroItalia Regional in Sardegna, ma ora sembra averci ripensato, dirottando le sue attenzioni sulla Sicilia. Quindi, da un lato Ita Airways ha già manifestato disinteresse su Alghero, ora anche Aeroitalia.