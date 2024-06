Elezioni Alghero, AVS: Impianti sportivi, «Riportiamo a casa le società algheresi costrette a giocare in altri comuni»

È il caso della Futsal Alghero, che ha appena concluso il campionato della serie B nazionale di calcio a 5, ed è costretta a giocare le partite casalinghe al palasport di Usini; o la Coral Alghero, promossa nella serie C di basket al termine di un campionato trionfale che è stata costretta a disputare a Olmedo per la mancanza di un impianto disponibile nella nostra città. O ancora, la Catalana Baseball che gioca in Serie A», continuano i candidati. «Queste società devono poter tornare a giocare sui campi sportivi di Alghero, a casa loro. Per questo la lista Alleanza Verdi Sinistra prende il preciso impegno di orientare l’amministrazione comunale verso un cambio netto nella gestione delle strutture sportive cittadine: tutte le società algheresi devono poter usufruire di un impianto dove svolgere gli allenamenti e le gare agonistiche. Attività, che, lo ricordiamo, oltre l’aspetto puramente sportivo, hanno anche un forte ruolo educativo e sociale, identitario e di aggregazione», continuano gli esponenti di AVS.





«Nei nostri programmi c’è il completamento della piscina coperta, il rinnovamento dello stadio Mariotti, che deve tornare ai fasti di un tempo. E infine realizzare quello che è il sogno di tutti gli algheresi: mettere a sistema le strutture sportive di Maria Pia per farla diventare davvero una Cittadella dello sport con campi, attrezzature, servizi e la nascita di un Palasport polivalente in grado di accogliere più discipline e un numero adeguato di spettatori».

«Alleanza Verdi Sinistra di Alghero con Raimondo Cacciotto sindaco si impegnerà per attuare un cambio radicale nella gestione degli impianti sportivi cittadini, in modo da riportare a casa le società sportive che fino a oggi sono dovute emigrare nei comuni limitrofi per poter disputare le loro gare». Lo dichiarano Gianpiero Occhioni, Francesco Lai, Giovanni Nughes, Silvia Tiloca e Roberto Fiori, candidati nella lista Alleanza Verdi Sinistra per il Consiglio comunale di Alghero, alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. «È inaccettabile che società sportive che danno lustro alla nostra comunità non possano usufruire delle strutture cittadine.