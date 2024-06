CITTÀ VIVA: Proposta per un addetto di raccordo nei quartieri di Alghero per migliorare decoro e sicurezza





L’addetto dovrà essere il primo a verificare che l'azienda appaltatrice della raccolta dei rifiuti sia ligia ai propri doveri ed allo stesso tempo dovrà stimolare i cittadini all'osservazione delle regole nel conferimento dei propri rifiuti. Dovrà certamente verificare che all’interno degli spazi ludici per bambini e ragazzi non si verificano atti di vandalismo per gli arredi comunali; verificare che siano rispettate le porzioni di suolo pubblico delle attività commerciali e di ristoro; dovrà essere presente in prossimità di asili, scuole e spazi dedicati agli studenti per assecondare in maniera adeguata il loro attraversamento; dovrà controllare che i proprietari di animali raccolgano le deiezioni e che queste vengano conferite in maniera adeguata; dovrà essere punto di riferimento nel quartiere per i cittadini ed i turisti che richiedano informazioni.





L’addetto al servizio di vigilanza dovrà interagire ed avere rapporto costante con i rappresentanti del comitato di quartiere di riferimento e raccogliere testimonianze ed informazioni utili al miglioramento della città, segnalare eventuali buche stradali o problematiche legate alla potatura di alberi. Riteniamo che con questi piccoli compiti e senza costi aggiuntivi per i cittadini si possa garantire una migliore vivibilità per i nostri cittadini e per i nostri turisti.

CITTÀ VIVA si farà promotrice in consiglio comunale di avallare una proposta che consenta la possibilità di poter utilizzare direttamente tra gli addetti della polizia locale una figura di raccordo che possa consentire l’osservanza delle regole primarie e di buona condotta per ciascun quartiere della città. La nostra ALGHERO merita certamente maggiore attenzione e decoro. I compiti che l’addetto dovrà svolgere sono molteplici, sempre in osservanza con le leggi, esattamente come i benefici che ne deriveranno per i cittadini. Ecco alcuni esempi.