Elezioni Alghero, AVS: Attuare una politica linguistica per l’uso della lingua catalana algherese

«Uno dei primi passi dovrà essere l’individuazione di un funzionario comunale cui affidare le mansioni relative alle politiche linguistiche e le pratiche necessarie a garantire una continuità gestionale dello sportello linguistico regionale», aggiungono i candidati. Gli attuali strumenti al servizio delle politiche linguistiche vanno migliorati e rafforzati: «Le scuole hanno riscontrato notevoli difficoltà amministrative nell’utilizzo delle risorse economiche garantite dalla legge regionale n. 22/2018, finalizzate ad attività curricolari in algherese. L’Amministrazione comunale dovrà evidenziare queste criticità alla Regione Sardegna e, in accordo con la Consulta della Llengua e le dirigenze scolastiche, proporre adeguate modifiche alla legge 22 per semplificarne l’iter burocratico e facilitarne l’accesso da parte dei docenti che ne volessero far uso». Irrinunciabile sarà l’apporto delle Associazioni culturali: «Consci dell’importanza che le Associazioni culturali hanno svolto nel mantenere ancora vivo l’uso sociale della nostra varietà del catalano, ci impegniamo a supportare il ruolo fondamentale della Consulta per la Llengua di cui fanno parte tutte le associazioni che si interessano a vario titolo della valorizzazione della nostra lingua», precisa AVS. «Alghero merita di essere inserita nel contesto internazionale delle comunità catalane, e deve potersi dotare di strumenti efficaci per rapportarsi alla pari con le altre istituzioni dei Paesi di lingua catalana.





Per questo vanno rafforzati i rapporti paritetici tra Amministrazione comunale e tutte le Istituzioni pubbliche catalane presenti nella nostra città, è necessario dialogare con l’Università di Sassari affinché sia mantenuta la cattedra di Algherese e affinché il nostro Ateneo consolidi gli scambi con le Università di tutti i territori di lingua catalana facenti parte della Xarxa Vives a cui anche quella di Sassari ha recentemente aderito». AVS intende programmare e promuovere un continuo e proficuo investimento nella rete di scambi culturali con i Paesi catalani: «Crediamo che i gemellaggi con le città di Tarragona, Balaguer, Palma di Maiorca e Encamp d'Andorra offrano enormi opportunità di arricchimento culturale ed economico per il nostro territorio, opportunità che finora non sono state sfruttate a dovere». Questi progetti sono solo la base dell’ampio e articolato programma con cui AVS vuole rendere le diversità culturali, identitarie e linguistiche di Alghero, uniche in Sardegna, un fattore di sviluppo per il territorio.

«Con Raimondo Cacciotto sindaco ci impegneremo affinché l’Amministrazione comunale svolga una politica linguistica che restituisca il giusto prestigio alla varietà catalana di Alghero». Non è una promessa, ma un vero e proprio impegno con la città quello che dichiarano Anna Arca Sedda, Stefano Gallo, Francesco Serio e Claudio Sanna, candidati nella lista Alleanza Verdi Sinistra per il Consiglio comunale di Alghero, alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. «Ci impegneremo affinché il Piano strategico sulla lingua algherese, approvato dal Consiglio comunale nel 2011 e riapprovato nel 2018, diventi lo strumento operativo per il rilancio dell’uso sociale dell’algherese, a partire dal suo utilizzo in ambito politico e amministrativo». Un programma che va oltre i semplici proclami elettorali e che vuole mettere in atto una serie di azioni concrete per la tutela e valorizzazione della diversità linguistica e dell’inestimabile patrimonio culturale di Alghero.