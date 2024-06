Progetto Alghero: "Tedde e la sua coalizione alleati delle polemiche"

Umanamente capiamo la frustrazione di chi non riesce a stare lontano dai riflettori ma la politica per noi è altro: è impegno, idee, progetti, visione per la comunità, per la città, per Alghero. Sappiamo che per la destra è vitale la vacuità del pettegolezzo ma allo stesso tempo li invitiamo a lasciare questo campo inutile a favore del confronto costruttivo sui temi puntuali. Alleanza Verdi Sinistra Partito Democratico Movimento 5 Stelle Orizzonte Comune - Podemos Noi RiformiAmo Alghero Futuro Comune Città Viva Alghero al Centro

Crediamo non sia serio continuare a dare spazio ai beceri attacchi che arrivano da destra. Il nostro impegno così come abbiamo fatto fino ad ora, è mostrare il lato costruttivo di chi crede ancora che la politica sia una materia che deve prima di tutto dare risposte alle esigenze delle cittadine e dei cittadini. Il Progetto Alghero viene prima di tutto, per questo non siamo interessati alle polemiche acchiappa click, queste le lasciamo a chi evidentemente non ha altre argomentazioni da comunicare a chi l'8 e il 9 giugno dovrà scegliere per il futuro della città.