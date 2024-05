Elezioni, Cossa (FI): "Schlein ha fatto il compitino su insularità e se n'è andata"

È chiaro che la segretaria PD parla senza avere la benché minima idea di cosa sia la Sardegna e di cosa vogliano dire gli svantaggi geografici dell'isola. La dimostrazione di questo è data dal fatto che meno di un mese fa le ho inviato una lettera per chiederle di sottoscrivere la battaglia per l'insularità - che è una battaglia di tutti i sardi, non di Forza Italia o dei Riformatori Sardi - e lei ha fatto la cosa più semplice: ha ignorato il mio appello. Ieri ha fatto i suoi comizi in piazza, è venuta a dare - come dire - la sua benedizione alla Sardegna, riempiendo le orecchie del pubblico di belle parole vuote e se ne è andata. Cari amici, se avete a cuore il futuro della Sardegna, lasciate perdere queste chiacchiere di palazzo. Meglio concentrarsi su chi si è impegnato a testa bassa, con i cittadini e per i cittadini, per inserire il principio di insularità in Costituzione. Lo stesso principio che ora diventa solo una nota a margine dei discorsi dei leader nazionali”. Così Michele Cossa, candidato di Forza Italia nella circoscrizione isole, in un post su Facebook

"La segretaria del PD Elly Schlein ieri ha fatto una toccata e fuga in Sardegna. Fanno riflettere le sue parole riguardo al tema dell'insularità, su cui ha fatto niente più che il compitino. Ha parlato sommariamente di politiche specifiche per le isole e ha menzionato il tema della continuità territoriale, utilizzando queste materie per attaccare la precedente amministrazione regionale e per lanciare poi istanze politiche nazionali. Facciamo chiarezza: la continuità territoriale è sì un tema che va discusso anche in Europa, ma la Schlein è la segretaria di un partito che è stato uno dei pilastri dei governi che hanno distrutto quanto già c'era di continuità territoriale. Hanno favorito Alitalia con l'unico scopo di mantenerla a galla a scapito delle tasche di tutti e facendo sì che, per ogni sardo, Roma (anzi, Cagliari) potesse destinare appena 25 € per la continuità territoriale, a fronte dei 249 € che spende la Francia per i cittadini della Corsica.