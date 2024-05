Tedde: Conoci e Cacciotto alleati

Una tristezza infinita, e non solo politica. Siamo certi che questa operazione di basso profilo è stata ben capita dalla nostra comunità, che da qualche giorno si interroga sulle potenzialità negative di questo insieme di partiti "guidato" da Cacciotto con valori e obbiettivi contraddittori e privi di coerenza. Sì, la coerenza, questa perfetta sconosciuta in questo gruppo composito che col neofita Cacciotto, privo di esperienza amministrative che abbia lasciato un qualche segno, è stato oramai ben capito e interpretato dai nostri concittadini. Che hanno anche ben capito che Cacciotto e C. non hanno uno straccio di programma, mentre la coalizione di Centro destra sardista civica e liberale ha le idee chiare e un programma di alto profilo, con obbiettivi che mirano a dare agli algheresi la Alghero del futuro.

Crediamo che il candidato del Campo larghissimo Cacciotto e l'attuale sindaco fuoriuscito dal centrodestra Conoci, che finalmente ha fatto “outing”, meritino un plauso. Finalmente hanno fatto chiarezza sulla loro alleanza. Con grande coraggio e una capacità di speculazione politica di straordinaria efficacia Cacciotto e C. hanno avuto la sfrontatezza di incardinare colui che era stato proposto a sindaco del Cdx dal Psd'az, ha avuto la faccia di cartone di candidarsi con il partito di FdI con una sonora bocciatura, e adesso è approdato con una pericolosa inversione a "U" nel Campo larghissimo, non senza avere prima traghettato verso lo stesso approdo i suoi seguaci di Noi Riformiamo Alghero.