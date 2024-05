Gioventù Nazionale ad Alghero: la forza del rinnovamento sotto il simbolo di Fratelli d’Italia

Continuano: “Abbiamo presentato una squadra e un progetto al servizio della nostra comunità e soprattutto dei nostri coetanei, sicuri che le proposte a favore dei giovani troveranno ampio spazio nella prossima amministrazione di centrodestra”. Parole che risuonano come un manifesto di intenti, un impegno a non lasciare indietro nessuno, soprattutto le nuove generazioni, spesso dimenticate nei giochi di potere della vecchia politica.





Alla conferenza erano presenti figure di rilievo della coalizione, tra cui il candidato sindaco Marco Tedde, che ha ribadito con fermezza la centralità del tema giovanile nel programma della coalizione. Tedde, con il suo discorso, ha chiaramente delineato una visione di futuro inclusivo, dove i giovani non sono solo spettatori, ma protagonisti attivi.





A fianco a lui, il deputato Barbara Polo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha sottolineato l’importanza strategica di questa alleanza intergenerazionale. Il culmine dell’evento è stato raggiunto con l’intervento di Fabio Roscani, presidente nazionale di Gioventù Nazionale, che ha fatto tappa ad Alghero per l’occasione, portando con sé un messaggio di unità e di forza. Insieme a lui, Emilio Serra, presidente regionale di GN e sindaco di Gesturi, il più giovane della Sardegna, ha portato la sua testimonianza di giovane leader che ce l’ha fatta, offrendo un esempio concreto di ciò che è possibile ottenere con impegno e dedizione. Gli interventi finali dei quattro candidati algheresi – Walter Noli, coordinatore di Gioventù Nazionale Alghero, Alessio Auriemma, vicecoordinatore, Alessandro Cocco, assessore uscente alla Cultura e al Turismo, e Emanuele Fais – hanno ulteriormente rinforzato il messaggio della serata. La presentazione di Gioventù Nazionale sotto il simbolo di Fratelli d’Italia si configura non solo come un evento elettorale, ma come una dichiarazione di intenti, un invito a credere in una politica che finalmente parla con la voce dei giovani. Una politica che non teme il cambiamento, ma lo abbraccia con determinazione e speranza.

Lunedì scorso, in una sala gremita, si è svolta la presentazione dei candidati di Gioventù Nazionale, che si pongono con forza nella competizione elettorale sotto il simbolo di Fratelli d’Italia. I protagonisti hanno messo in luce un fervore giovanile non comune nel panorama politico attuale. “Siamo la lista più giovane di queste elezioni”, hanno dichiarato con orgoglio i giovani di FDI. Un'affermazione che non è soltanto un vanto, ma una promessa di rinnovamento e di freschezza in un ambiente spesso stagnante.