Gabriele Sari di RiformiAmo Alghero fa un appello ai giovani: "Votate con coscienza e in libertà"

Abbiamo la necessità di spazi e strutture che ci accolgano, luoghi in cui coltivare in sicurezza le nostre passioni. Nei prossimi cinque anni abbiamo l’opportunità di costruire la città del futuro. Del nostro futuro. Abbiamo dato un segnale forte, con tanti giovani candidati in diverse liste in entrambe le coalizioni, segno inequivocabile che siamo pronti a metterci in gioco e a prenderci la responsabilità della rappresentanza. Il mio personale appello è rivolto a voi giovani che sabato 8 e domenica 9 giugno vi recherete nei seggi elettorali, e che con una semplice matita – nel gesto più nobile di tutti – scriverete una pagina importante del vostro futuro.





A voi mi rivolgo: votate con coscienza, in libertà. Date fiducia ad una persona che meglio rispecchia le vostre idee; quella a cui siete sicuri, un domani, di poter presentare le vostre istanze e i vostri problemi, certi di trovare in essa un orecchio amico e una mente in grado di far valere le vostre ragioni. Mi rivolgo anche a voi, che ormai avete lasciato alle vostre spalle gli anni spensierati dell’adolescenza. Dateci fiducia. Date fiducia a questa generazione, zeppa di talenti in tutti i campi, vogliosa di costruire insieme a voi un futuro migliore per questa città. Abbiamo estremo bisogno della vostra esperienza e dei vostri insegnamenti, frutto di anni che avete dedicato al bene di questa città, sacrificandovi anche per noi. Lavorando insieme, in sinergia, possiamo assicurare anni di buon governo per la nostra città. Ragazze e ragazzi, l’8 e il 9 giugno, iniziamo a lavorare per il nostro futuro. Insieme.

Ragazze e ragazzi, il momento di prendere in mano il nostro futuro è arrivato. Probabilmente siamo già in ritardo, ma niente ancora è perduto. Abbiamo finalmente la possibilità di portare le nostre istanze nelle sedi istituzionali. Il rischio di veder scappare via le nostre opportunità è sempre più concreto, ma siamo artefici del nostro destino. Siamo una generazione che in questa città concorre a formare il tessuto sociale, sportivo ed anche economico. Qui studiamo, lavoriamo, pratichiamo i nostri sport.