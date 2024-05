Una nuova Alghero con la forza dei ragazzi: Walter Noli il più giovane candidato consigliere dice la sua sulla città

Noli ha sempre mostrato un forte impegno nel rappresentare i giovani, partendo dalla sua scuola come rappresentante territoriale per tre anni, fino a diventare Presidente provinciale e regionale della Consulta studentesca. Durante l'ultimo anno scolastico, è stato eletto Presidente Nazionale delle consulte studentesche, il massimo incarico di rappresentanza studentesca in Italia. Inoltre, ha fondato Alleanza Studentesca, un coordinamento che riunisce tutti i rappresentanti degli studenti di Alghero.





"Vedo e vivo ogni giorno una generazione straordinaria, fatta di ragazzi pronti a mettersi in gioco nel campo della musica, dello sport, della cultura, degli eventi, del sociale, dell’impresa, e anche della politica," dichiara Noli. "Eppure, noi giovani algheresi siamo stati sistematicamente mortificati, ostacolati o ignorati dalle istituzioni." Proprio per questo, Noli ha deciso di candidarsi alla carica di consigliere comunale, con l'obiettivo di offrire una nuova speranza ad Alghero e ai giovani talentuosi che chiedono solo di essere aiutati a esprimere le loro capacità. "Gli ultimi anni sono stati molto impegnativi per me dal punto di vista politico, ma oggi inizia una nuova sfida. Voglio diventare la voce dei giovani algheresi e lottare per un futuro che meritiamo di raggiungere." Noli non cerca un voto ideologico, ma un voto pragmatico e di buon senso. "Parlare di come far rinascere questa città non è di destra o di sinistra, ma è semplicemente buon senso. Abbiamo l’opportunità di dimostrare, tutti insieme, che cambiare è possibile." In vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno, Noli invita gli elettori a fare una scelta per il futuro di Alghero: "In questi giorni abbiamo assistito a una campagna elettorale avvelenata da insulti e polemiche sterili. Noi preferiamo parlare di come costruire l’Alghero di domani, una città dove i giovani possano vivere, studiare, lavorare e pensare al proprio futuro.

Walter Noli, candidato di Fratelli d'Italia per le prossime elezioni comunali, ha solo 19 anni, ma vanta già un percorso significativo nel mondo della politica e della rappresentanza studentesca. Attualmente studente di giurisprudenza, dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Manno di Alghero, Noli è attivo politicamente con Fratelli d'Italia dall'età di 14 anni, ricopre il ruolo di coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale e di responsabile provinciale di Azione Studentesca, movimenti giovanili e studenteschi di FdI.