L'On. Di Nolfo ad Alghero sostiene la lista di Alleanza Verdi Sinistra

«Votare per la lista Alleanza Verdi Sinistra di Alghero è come votare per me. Ho partecipato io stesso alla composizione della lista e mi sento pienamente rappresentato dai candidati: un gruppo giovane, eterogeneo, determinato, che ha la volontà di portare avanti idee coraggiose e nuove nel solo interesse della comunità. Sono certo che gli eletti saranno in grado di raccogliere la mia eredità politica di consigliere comunale e di continuare a lavorare con lo stesso impegno e la stessa passione per la città, in simbiosi con quanto io farò nel Consiglio regionale della Sardegna».

Alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero, il consigliere regionale del territorio, Valdo Di Nolfo, sostiene la lista elettorale Alleanza Verdi Sinistra. «Dopo 12 anni da consigliere comunale ad Alghero ho l’onore di essere stato eletto consigliere regionale in rappresentanza del nostro territorio e, ora più che mai, il mio impegno per la nostra città continua. Per questo alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno sosterrò la lista di Alleanza Verdi Sinistra: un gruppo meraviglioso, composto da 24 candidate e candidati che rappresentano al meglio la nostra comunità», dichiara Di Nolfo.