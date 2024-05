Angela Quaquero domani a Cagliari con Giuseppe Lupo e Giuseppe Meloni

A moderare l'incontro sarà la giornalista Daniela Pinna. "E' una Europa inclusiva quella che abbiamo in mente – ha detto Angela Quaquero- che ponga al centro i diritti delle persone, contro vecchi e nuovi tentativi di discriminazione e per il riconoscimento delle diversità e identità territoriali, a partire proprio dalla condizione delle isole. Sarà mio impegno specifico e immediato la proposta di una deroga al Trattato dell'Unione Europea che rispetti le esigenze dei 20 milioni di abitanti delle isole, che per innumerevoli condizionamenti e carenze , risultano penalizzati". La giornata di Angela Quaquero comincerà di primo mattino al Mercato Ortofrutticolo di Sestu, dove incontrerà gli operatori economici di una delle realtà più significative della commercializzazione dei prodotti dell'agroalimentare, anche questo un tema al centro delle proposte della candidata PD. Dopo l'incontro in Via Emilia, Angela Quaquero si sposterà a San Sperate, dove, al Centro Diurno, sala centrale, Via Sicilia 11, dalle 19:00 è previsto un incontro su "San Sperate in Europa", con i saluti del segretario Alessandro Frongia e di Amalia Schirru, conduce Michele Vargiu.

Dopo l'intenso giro elettorale in Sicilia nella giornata di ieri e di oggi in Sardegna con Elly Schlein, la campagna elettorale di Angela Quaquero, unica sarda candidata PD al Parlamento Europeo, prosegue domani a Cagliari con un importante appuntamento alle ore 17:00, alla Fondazione Berlinguer in Via Emilia: "L'Europa che vogliamo", questo il tema al centro dell'incontro a cui parteciperà insieme a Giuseppe Lupo, candidato siciliano nella lista PD nel Collegio Isole. A interloquire con i due candidati saranno Piero De Luca, deputato e capogruppo PD Commissione politiche europee , e Giuseppe Meloni, vicepresidente della Giunta regionale e presidente del PD Sardegna.