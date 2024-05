Agenda del candidato sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto per il 29 e 30 maggio

Più tardi, alle 19.00, presso la sede elettorale in via XX settembre 140, si terrà un incontro pubblico sul tema “Sicurezza urbana, manutenzione, decoro e viabilità”. In questa occasione, Cacciotto sarà affiancato da Andrea Becciu, candidato della lista "Alghero al Centro", per discutere proposte e soluzioni mirate a migliorare la qualità della vita in città. Giovedì 30 maggio, alle 10.30, nel piazzale della Stazione ferroviaria di Sassari, Cacciotto parteciperà a una conferenza stampa insieme a Giuseppe Mascia, candidato sindaco di Sassari, e Maria Grazia Delrio, candidata sindaca di Sorso.





Il tema centrale della conferenza sarà il trasporto ferroviario, considerato un elemento cruciale per la creazione della futura città metropolitana e per il miglioramento della mobilità regionale. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 16.00, a Villa Mosca, si terrà l'incontro “Per uno sviluppo partecipativo sul futuro di Alghero”, organizzato dalla Consulta delle costruzioni della Provincia di Sassari. Questo evento rappresenta un'importante occasione per discutere strategie di sviluppo urbano e pianificazione partecipativa, coinvolgendo vari stakeholder locali. Questi appuntamenti sono momenti chiave della campagna elettorale di Raimondo Cacciotto, volti a promuovere un dialogo attivo con la cittadinanza e a presentare le sue proposte per il futuro di Alghero.

Il candidato sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha programmato una serie di incontri importanti per il 29 e 30 maggio, con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale e discutere varie questioni di interesse pubblico. Mercoledì 29 maggio, alle 17.30, Cacciotto sarà a La Pietraia per una passeggiata nel quartiere. Questo incontro permetterà al candidato di ascoltare direttamente le esigenze e le preoccupazioni dei residenti, creando un dialogo aperto e costruttivo.