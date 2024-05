Politica Idrico, Pais (Lega): pronto investimento da oltre 55 mln per Sardegna grazie a Salvini

“Il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, ha presentato oggi il Piano nazionale per gli interventi nel settore idrico. Previsti oltre 55 milioni di euro per progetti e nuove infrastrutture in Sardegna, al fine di contrastare l’emergenza idrica nel nostro territorio, mettendo a terra le risorse del Pnrr. Uno sforzo senza precedenti e opere concrete per i sardi, grazie alla determinazione e alla visione del ministro Salvini, dopo anni di chiacchiere”.