Mario Conoci sbotta contro Marco Tedde

Pur non essendo l'avversario da battere, sono diventato bersaglio di Tedde, che dimentica il suo vero competitor. Devo rispondere senza provocazioni, riportando la discussione alla realtà dei fatti.





Marco Tedde tenta di far credere che lui e il suo partito non abbiano amministrato negli ultimi dieci anni, ma è noto che hanno gestito importanti assessorati e partecipate, spesso provocando malumori tra gli alleati. È falso addebitare a me la spaccatura della coalizione, che è avvenuta proprio sulla candidatura di Tedde, incapace di tenere unite le varie anime del centrodestra. La mia amministrazione è stata una maggioranza di centrodestra eletta dagli algheresi, mantenuta unita nonostante gli ostacoli posti da Tedde. Anche Forza Italia è rimasta in maggioranza.





La mia amministrazione ha raggiunto risultati significativi in vari settori:

1. Casa moderna per anziani.

2. Gestione della crisi Covid, con un hub vaccinale e assistenza a oltre 10.000 cittadini.

3. Circonvallazione avviata e quasi completata.

4. Accoglienza di rifugiati ucraini e migranti.

5. Restituzione della piscina scoperta alla città.

6. Valorizzazione dell’anfiteatro Ivan Graziani.

7. Investimenti nei comitati di borgata e nei CCN.

8. Sostegno ai giovani con borse di studio e progetti formativi.

9. Collaborazione con istituti scolastici.

10. Finanziamenti per la riqualificazione di vari edifici e infrastrutture.

11. Restauro e messa in sicurezza del ponte Serra.

12. Impianto per il trattamento della posidonia.

13. Piani di valorizzazione del centro storico e delle borgate.

14. Riqualificazione urbana della Pietraia.

15. Costituzione del distretto rurale di Alghero e Olmedo.

16. Riqualificazione dell’ingresso cittadino su via Barraccu.

17. Investimenti in asfalti.

18. Completamento del nuovo giardino al Caragol.

19. Costruzione di nuovi alloggi popolari.

20. Acquisto di nuovi uffici comunali.

21. Realizzazione del micro nido alla Pietraia.

22. Nuovo ecocentro a Santa Maria La Palma.

23. Oltre 170 patrocini annuali per eventi.

24. Riqualificazione del Caval Marì.

25. Avvio della 4 corsie Alghero-Sassari-Aeroporto.

26. Progetti per una nuova palestra e un Palazzetto dello Sport.

27. Progetti per la riqualificazione di varie aree cittadine.

28. Recupero ambientale dell’ex campo Rom.

29. Finanziamenti per la tutela delle coste sabbiose.

30. Riconoscimento UNESCO per le Domus de Janas.

31. Consolidamento dei rapporti con la Catalogna.

32. Ospitalità di eventi culturali catalani.

33. Avvio del progetto di insegnamento dell’algherese nelle scuole.

34. Collaborazione con associazioni culturali locali.

35. Valorizzazione della Banda Musicale.

36. Supporto alle associazioni culturali.

37. Installazione di nuovi giochi nei parchi cittadini.

38. Chiusura dei lavori per la rete del gas.

39. Rifacimento della pista di atletica.

40. Riqualificazione del campo da Rugby.

41. Lavori sull’ex cotonificio.

42. Riqualificazione della casa Comunale di Via Columbano.

43. Ospitalità di grandi eventi sportivi.

44. Organizzazione della manifestazione delle Frecce tricolori.

45. Investimenti nei musei cittadini.

46. Ospitalità del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

47. Presenza costante del sindaco nelle occasioni richieste.

48. Ruolo super partes dell’amministrazione.

49. Riconoscimento della cittadinanza onoraria.

50. Partecipazione a tutti i consigli comunali.

51. Approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale.





Per cinque anni ho evitato polemiche e insulti personali. La critica politica è normale, ma deve esserci rispetto reciproco. Anche se non sono candidato, il mio compito è garantire un sereno passaggio di consegne.





Concludo ringraziando per la collaborazione con tutte le istituzioni locali, in particolare con il Vescovo Padre Mauro.





Mario Conoci

Sindaco di Alghero