Primo confronto pubblico tra i candidati sindaco di Sorso

Maria Giovanna Delrio, 44 anni, medico anestesista, è sostenuta dal Partito Democratico. La sua candidatura rappresenta un cambiamento e una nuova visione per la città. Capolista della sua squadra è Antonio Spano, ex sindaco e attuale consigliere regionale, che apporta una significativa esperienza amministrativa al gruppo. Questo confronto rappresenta un'importante opportunità per i cittadini di Sorso di conoscere da vicino i programmi e le idee dei candidati, permettendo loro di fare una scelta informata alle prossime elezioni.

Mercoledì 29 maggio, alle 19:30, il parco di via Marina ospiterà il primo confronto pubblico tra i due candidati alla carica di sindaco di Sorso. L'evento, organizzato dal quotidiano "Sassari Oggi", vedrà la partecipazione del sindaco uscente Fabrizio Demelas e della candidata del Partito Democratico, Maria Giovanna Delrio. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Pietro Serra. Fabrizio Demelas, 47 anni, ex insegnante di lettere e attualmente impiegato amministrativo, si ripresenta con la lista civica "Sorso Progetto 2030". Il suo progetto mira a delineare un futuro sostenibile e innovativo per Sorso. Tra i candidati della sua lista figura anche Antonello Peru, attuale consigliere regionale.