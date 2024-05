Centro diurno: Individuazione dell'immobile entro i primi 100 giorni

“Ogni difficoltà non appartiene al singolo ma a tutti i cittadini e al loro senso di responsabilità. Sarà cura della prossima amministrazione intervenire con uno specifico piano teso all’eliminazione di ogni tipo di barriera limiti la libertà di mobilità, la fruizione e l’accessibilità a tutti i servizi cittadini. Una città accessibile e inclusiva si basa sull’esigenza di creare un’ambiente accogliente e integrato per tutti i suoi abitanti, indipendentemente dalle capacità fisiche, mentali o socio-economiche”. La nuova amministrazione coinvolgerà in maniera trasversale tutti gli assessorati e le partecipate in un dialogo con le associazioni, le organizzazioni e le persone con disabilità al fine di pianificare in maniera inclusiva.





Dal design urbano – con infrastrutture prive di barriere architettoniche – agli spazi verdi ma anche una comunicazione inclusiva – con siti web istituzionali conformi agli standard di accessibilità. Integrando questi elementi la nostra sarà una città realmente accessibile e diventerà un luogo in cui tutte le persone si sentono benvenute, rispettate e in grado di partecipare pienamente alla vita della comunità. Solo una città accessibile genera automaticamente un Turismo Accessibile aprendo la nostra destinazione turistica ad una piacevole esperienza di viaggio a tutti, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche. Per investire in questo settore sarà importante fare quadrato con gli imprenditori del settore lavorando ad un vero principio dell'inclusività.

Il Candidato Sindaco Marco Tedde, con una delegazione di candidati consiglieri e consigliere, ha incontrato questa mattina i rappresentanti del Comitato “Durante Noi”, composto da genitori e parenti di ragazzi con disabilità, che hanno proposto un incontro pubblico per sollecitare l'apertura di un centro diurno a tempo pieno per le persone adulte con disabilità. Con enorme interesse il candidato Sindaco ha sostenuto la richiesta garantendo – in caso di vittoria – di individuare l’immobile utile allo scopo entro i primi cento giorni di mandato per poi avviare l’iter amministrativo con la Regione e la ASL per la verifica dell’idoneità. La coalizione di centrodestra liberale, sardista e civica sta lavorando ad una città accessibile e inclusiva.