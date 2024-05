Zoffili (Lega): "Bene il premier inglese Sunak, il ritorno della leva non è più un tabù neanche a Londra"

I diciottenni inglesi potranno scegliere tra un inserimento a tempo pieno di 12 mesi nelle forze armate ed un fine settimana al mese di volontariato nelle proprie comunità per un anno. Seppure ci sia qualche differenza, le finalità di Sunak paiono le stesse perseguite dalla Proposta di legge della Lega: ricostruire il senso civico delle nuove generazioni e mettere a disposizione dei territori le energie di un maggior numero di giovani". Così l’On. Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in Commissione difesa e primo firmatario della Proposta di Legge per l’istituzione del “Servizio militare e civile universale territoriale” depositata alla Camera.

"Il piano annunciato dal Premier conservatore britannico Rishi Sunak per reintrodurre nel Regno Unito un servizio militare e civile prova che la questione del ritorno della leva non è più un tabù neanche nel Paese che sin dal 1960 ha rinunciato ai coscritti. Si tratta di un fatto significativo, che dimostra come le esigenze avvertite dalla Lega siano in realtà diffuse e fondate anche fuori dai nostri confini nazionali.