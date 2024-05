Incontro con i candidati sindaco di Sassari: Scontri e proposte per il futuro della città

La città ha bisogno di un vero gioco di squadra che superi i confini degli schieramenti politici, nell’interesse primario dei cittadini e delle imprese. Moderato da Graziano Mura, l’incontro ha visto la partecipazione di quattro dei cinque candidati alla carica di sindaco: Mariano Brianda, Nicola Lucchi, Gavino Mariotti e Giuseppe Mascia. Giuseppe Palopoli, purtroppo, ha dovuto declinare per un’improvvisa indisposizione. In un clima di par condicio, i candidati sono stati chiamati a rispondere a domande cruciali su temi chiave per la città: mobilità, rigenerazione urbana, turismo e commercio di vicinato, e sicurezza. Il dibattito è stato vivace e spesso acceso, segno di una comunità che sente fortemente la necessità di cambiamento e di soluzioni concrete.





Mariano Brianda ha puntato sulla rigenerazione urbana come volano per il rilancio della città, mentre Nicola Lucchi ha insistito sulla necessità di una mobilità più efficiente e sostenibile. Gavino Mariotti ha sottolineato l'importanza di valorizzare Sassari come destinazione turistica, e Giuseppe Mascia ha posto l'accento sulla sicurezza e sul ruolo cruciale del commercio di vicinato. Il Delegato territoriale, Alberto Fois, ha concluso l’evento con un intervento appassionato, chiedendo a tutti i candidati di impegnarsi a inserire le istanze delle categorie rappresentate – commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni – tra le priorità della loro agenda. Solo con una collaborazione fattiva e orientata al perseguimento di obiettivi comuni, Sassari potrà riscoprire il proprio ruolo guida all’interno del contesto territoriale più ampio. L’incontro ha messo in luce non solo i problemi che affliggono da tempo Sassari, ma anche la volontà e la determinazione dei candidati a trovare soluzioni condivise per una città che guarda al futuro con speranza e determinazione. La posta in gioco è alta: il futuro di una città nevralgica e strategica come Sassari dipende dalle scelte che verranno fatte nei prossimi mesi. Il tempo delle parole è finito, ora è il momento dell'azione.

Un vero e proprio campo di battaglia quello che ieri ha ospitato l’incontro tra i candidati sindaco della città di Sassari, organizzato dalla Confcommercio locale. L'evento, tenutosi presso la sede della Confcommercio di Sassari, ha visto la partecipazione massiccia di imprenditori e cittadini, ansiosi di ascoltare le proposte per il futuro della loro città. Il Presidente Sebastiano Casu, affiancato dal Delegato per la Confcommercio Territoriale di Sassari, Alberto Fois, e dai membri del Direttivo territoriale – tra cui Valentina Carboni, Giusy Mura, Annalisa Luzzu, Lucio Nali, Michele Malanga, Antonio Pistidda, Marco Cavalieri, Paolo Murenu, Massimo Fancellu e Marcello Cherchi – ha aperto l’incontro. Con oltre 800 imprese associate rappresentate, l’evento ha subito preso una piega seria e incisiva. Casu ha voluto mettere subito le cose in chiaro: finita la campagna elettorale, sarà necessario evitare qualunque forma di sterile contrapposizione.