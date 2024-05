Presentazione dei candidati di Gioventù Nazionale ad Alghero

Saranno presenti anche l'On. Barbara Polo, coordinatore provinciale, e altri esponenti regionali e locali del partito. Tra i partecipanti, il candidato sindaco Marco Tedde sarà uno dei protagonisti della serata. Questa presentazione rappresenta un'occasione significativa per discutere delle tematiche giovanili e delle prospettive politiche future.





L'incontro offrirà un momento di confronto diretto tra i candidati e i cittadini, permettendo ai giovani di esprimere le loro preoccupazioni e speranze per il futuro. L'On. Fabio Roscani, noto per il suo impegno nella politica giovanile, condividerà la sua visione e le iniziative che Gioventù Nazionale intende portare avanti. Il suo intervento sarà centrale per comprendere meglio le dinamiche e gli obiettivi del movimento giovanile all'interno del panorama politico italiano.

Gioventù Nazionale Alghero è lieta di annunciare l'evento di presentazione ufficiale dei candidati di Gioventù Nazionale. La cerimonia si terrà oggi, lunedì 27 maggio, alle ore 18:30 presso la sede di Fratelli d'Italia in Via Giovanni XXIII, 33 ad Alghero. All'evento parteciperanno figure di spicco del partito, tra cui l'On. Fabio Roscani, Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale e deputato della repubblica.