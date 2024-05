Cacciotto: “il centro diurno per ragazzi disabili si può fare e subito”.

Il comitato ha anche fatto presente la necessità di un centro residenziale destinato al ‘dopo di noi’: “sono convinto che possiamo lavorare anche su questo – ha assicurato Cacciotto – ma è importante impegnarsi subito per rispondere in tempi brevi a questa prima esigenza del centro diurno e poi avviare tutte le azioni per individuare la migliore soluzione per un centro residenziale. Mi impegnerò per attivare tutte le risorse disponibili e da reperire a questo scopo e fare tutte le verifiche per la creazione di un centro residenziale”.

Il candidato sindaco Raimondo Cacciotto, ha incontrato ieri, nella sede elettorale di via XX settembre, il comitato ‘Durante noi’. Nei giorni scorsi i genitori e parenti di ragazzi con disabilità, componenti del comitato, avevano richiesto un incontro per garantire la prosecuzione del lavoro iniziato in quest’ultimo anno per l’individuazione di un luogo adatto ad ospitare un centro diurno, con l’obiettivo di garantire socialità e crescita personale dopo il ciclo scolastico. I genitori e parenti di ragazzi e ragazze con disabilità hanno illustrato a Cacciotto il percorso fatto fino a qui con il comune di Alghero e la Asl e hanno chiesto l’impegno, nei primi cento giorni di amministrazione al nuovo primo cittadino, affinché attivi tutte le azioni necessarie alla scelta dell’immobile più adatto: “sarà mia premura farlo prima dei cento giorni che mi chiedete – ha promesso Cacciotto – ho in mente alcuni stabili adatti, anche per la quasi totale assenza di barriere architettoniche, ma occorre fare – ha precisato - le dovute verifiche e un censimento degli immobili più idonei per trovare la sede più appropriata da destinare al centro diurno sfruttando tutte le potenzialità”.