Alghero: Il livore ingiustificato di Demeglio di Forza Italia contro Marinaro

Assistiamo a continue cadute di stile tipiche di chi è ormai consapevole di essere in grande difficoltà. Chiudiamo auspicando che d'ora in poi ci si concentri sui temi e si rispettino le persone. Abbiamo purtroppo l'impressione che il capo della destra algherese continuerà a regalarci ancora indecorosi comunicati che purtroppo per lui qualificano in maniera negativa sia chi li scrive che chi li firma.

Firmato: Gruppo Noi RiformiAmo Alghero, in risposta al comunicato di Demeglio di Forza Italia. È evidente come il capo di Forza Italia sia sempre più agitato e nervoso e, invece di concentrarsi sulla ricerca di consenso elettorale, perda il suo tempo a indirizzare i suoi comunicati stampa a coloro che si prestano inconsapevolmente a essere i suoi scudi umani.

Quanta acredine e quanto livore nelle parole dell'ignaro neo candidato di Forza Italia. Dispiace leggere un concentrato di offese personali rivolte a Francesco Marinaro, conosciuto in città per le sue capacità professionali ma soprattutto per la sua signorilità accompagnata da una grande educazione e per il rispetto che porta nei confronti delle istituzioni, dove si è sempre contraddistinto.