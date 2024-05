La lista Castelsardo bene comune presenta i candidati - Tante novità, giovani e adulti d'esperienza

Capula, dopo aver illustrato le opere realizzate, quelle in corso e le linee programmatiche della lista, che saranno ulteriormente approfondite nell’incontro fissato per questo pomeriggio, giovedì 23 maggio nella sala congressi dell’Hotel Pedraladda alle ore 19.00, ha presentato singolarmente i candidati che lo sosterranno dando spazio ad ognuno di loro di esprimere le motivazioni della propria candidatura e i punti forza di quella che sarà la loro azione amministrativa. "Sono stati 5 anni difficili, caratterizzati da eventi di rilevanza mondiale ma - ha sottolineato Capula - nonostante questo abbiamo realizzato quanto previsto dal programma del 2019.





Non tutto è stato concluso e siamo qui a chiedervi di rinnovarci la fiducia per continuare l'opera". Con lui correranno 16 candidati alla carica di consigliere comunale: William Baule, fisioterapista, Antonello Capula, imprenditore settore turistico, Marco Salvatore Carboni, laureato in Scienze della Comunicazione, Giuseppe Corso, avvocato, Samuel Agostino Corso, imprenditore settore turistico, Vincenzo Dessì, laureando in Scienze politiche, Roberto Fiori, militare della Guardia di Finanza, Carlo Frater, consulente di finanza sostenibile, Natalia Eleonora Oggiano, esperta di strategie del turismo e marketing, Maria Assunta Palmas, impiegata amministrativa, Genesio Pinna, geometra, Patrizia Pintus, imprenditrice settore ittico, Maria Paola Scanu, psicologa e operatrice socio sanitaria, Alessia Serra, pedagogista ed esperta in consulenza e progettazione, Donatella Sini, giornalista pubblicista e guida turistica, Massimo Spezziga noto Palala, imprenditore settore ittico.

In una splendida serata primaverile, si è presentata alla Cittadinanza, la lista Castelsardo Bene Comune che concorre per le prossime elezioni comunali dell'8 e 9 in continuità con l'Amministrazione uscente. Il gruppo si presenta al giudizio dell'elettorato, capeggiata, con sicurezza, dal Sindaco in carica Antonio Maria Capula che ha presentato la sua squadra formata da Assessori e Consiglieri uscenti ma anche da nuovi ed interessanti innesti rappresentati da giovani preparati ed entusiasti ma anche adulti di esperienza cogliendo dalle diverse fasce della società: dal volontariato, dal commercio, dai servizi turistici, dai servizi sanitari, dallo sport, dal sociale e dal mondo della scuola e della cultura.