I consiglieri di PPA: Alghero dovrà essere la città del benessere

Siamo pronti a risolvere i numerosi problemi della nostra città, in primis le incompiute dell’amministrazione uscente che, è giusto dirlo, non è stata all’altezza delle aspettative. Pertanto bisognerà intervenire immediatamente sulla penosa situazione in cui versano le strade di Alghero e sul decoro urbano. Siamo convinti, senza se e senza ma, che i proventi della tassa di soggiorno debbano essere realmente utilizzati per rendere la città più bella. Intendiamo riprendere in mano, se non addirittura stravolgere, quelli che sono i principali settori economici per garantire il benessere dei cittadini. Sanità, lavoro ed una stagione turistica che duri 12 mesi l’anno con la promozione di eventi sportivi.





Il nostro laboratorio politico è già al lavoro e sta studiando come aggredire questi problemi con i principali esperti di ogni settore. Con la coerenza, la concretezza, l’affidabilità, e valori realmente liberali e democratici, stiamo consolidando il consenso di centinaia di cittadini, non solo elettori di centrodestra, ma persone che riconoscono la serietà del nostro progetto. Saremo in grado di garantire una classe dirigente di alto livello e di portare la nostra credibilità nell’azione di governo, regionale e nazionale. Siamo certi che insieme, con rinnovata energia, sapremo mettere in campo la migliore politica in favore della nostra città per rendere Alghero sempre più centrale, strategica e sexy.





Alessandro Magrini, Mavi Porcu, Rita Catardi, Rodolfo Valentino.

Abbiamo avviato un progetto civico a sostegno di Marco Tedde sindaco. Vogliamo essere promotori della buona politica, la politica dell’ascolto che sa essere vicina alle istanze dei cittadini. Intendiamo perseguire la politica del fare, quella che dal 2002 al 2011 ha reso Alghero attrattiva e competitiva, ma soprattutto siamo contro la politica sperimentale della sinistra fatta di partiti e sigle che si sono unite per pura convenienza elettorale e che mai potranno governare.