Forza Italia si presenta: Vogliamo disegnare e progettare l'Alghero del futuro

“Vogliamo disegnare e progettare l’Alghero delle future generazioni – ha rimarcato Tedde – ed è necessario risvegliare l’orgoglio della classe dirigente di questo territorio”. Quindi un passaggio su alcuni dei punti principali del programma: da una rinnovata attenzione verso i giovani con una delega assessoriale dedicata ad una ricognizione di tutte le strutture sportive, passando per politiche finalizzate all’allungamento della stagione turistica, al miglioramento della viabilità, del decoro e del verde. “Mentre noi mettevamo a punto il programma, dall’altra parte litigavano per decidere se far entrare o meno alcune forze politiche e hanno messo in piedi un’aggregazione finalizzata soltanto a vincere le elezioni. Priva di valori condivisi. Impossibilitata a risolvere i problemi degli algheresi e a rilanciare la nostra economia” ha attaccato Marco Tedde, seguito da Andrea Delogu, dirigente di Forza Italia Alghero. “Abbiamo una lista forte ma anche tante altre persone al nostro fianco che da ormai diversi anni fanno parte di questo gruppo – ha detto Delogu – E assieme alle altre forze politiche con le quali c’è grande sintonia sono sicuro riusciremo ad amministrare al meglio la nostra città”.

Grande partecipazione ed entusiasmo per la presentazione della lista di Forza Italia, avvenuta nella sede di via Vittorio Emanuele. È stato il capogruppo uscente Nunzio Camerada a introdurre, lanciando la volata ai 24 candidati azzurri. “Forza Italia è un partito radicato in città e che saprà recitare per l’ennesima volta un ruolo da protagonista” ha dichiarato. Quindi è stato il candidato sindaco Marco Tedde a presentare i candidati consiglieri, 9 cittadine e 15 cittadini rappresentativi del mondo delle imprese e delle professioni e dei servizi, che hanno scelto di mettersi a disposizione del partito. La lista, assieme al resto della coalizione di centrodestra liberale, sardista e civica vuole portare avanti l’idea di una città aperta al territorio, che sappia confrontarsi con gli altri comuni del nord Sardegna e che recuperi il suo ruolo leader nel panorama turistico internazionale. Facendo sistema con Sassari e l’Area vasta.