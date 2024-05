Patto per Alghero risponde al consigliere del popolo Christian Mulas

Infatti, è giusto che si sappia, il servizio di trasporto ha avuto un costo importante. E siccome gli amici di Forza Italia hanno sollevato il coperchio, Mulas, com’era ovvio che fosse, ha mostrato tutta la sua confusione con una risposta isterica. Ma lo comprendiamo, del resto, come dice il proverbio, “più sono vuote le teste, più sono lunghe le lingue”. Ad ogni modo, considerato che nella nostra coalizione ci sono uomini e donne che hanno realmente a cuore la città di Alghero, diamo noi la soluzione. Il problema lo si risolve alienando il mezzo o, in alternativa, conferendolo presso una discarica specializzata. Non è poi così difficile, ma capiamo che la vuota campagna elettorale di Mulas sia fatta di post che prevedono esclusivamente azioni inutili. Detto questo, la si smetta di prendere in giro i cittadini. È da cinque anni che la politica del Mulas altro non è che di vuoti annunci sulla stampa. Giuseppe Cossu, Rita Catardi, Alessandro Magrini, Rodolfo Valentino, Gianfranco La Cognata e Antonio Piras.

Abbiamo seguito con molta attenzione la sceneggiata dello spostamento della barca. Una storiella costruita ad arte che ci ha particolarmente appassionato e che ci trova assolutamente d’accordo sulle perplessità mostrate dai colleghi di Forza Italia. Oggi, sulla risposta piccata del sedicente consigliere del popolo Mulas, riteniamo di dover replicare indicando quella che sarebbe la vera soluzione del problema. Siamo certi che l’aver spostato la barca di qualche centinaio di metri, creando quindi un eventuale nuovo disagio, sia stata solo una messa in scena a spese dei contribuenti.