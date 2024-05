Cagliari, Alessandra Zedda: "Riaprire l'anfiteatro"

Le responsabilità di Massimo Zedda. “Lo diciamo apertamente: Massimo Zedda ha chiuso l’Anfiteatro, lasciando al degrado e all’incuria uno dei pezzi più significativi della nostra storia, e si è poi nascosto dietro l’alibi di una riqualificazione mai completata in otto anni di governo comunale. Oggi scarica le responsabilità e le colpe di questo disastro su altre gestioni amministrative” ha dichiarato Alessandra Zedda. Da dove si riparte. Il cantiere di restauro si è chiuso dopo la pandemia. Si riparte adesso dal progetto preliminare di riqualificazione, approvato dalla precedente amministrazione, con l’avallo della Soprintendenza. È necessario accelerare l’affidamento per la progettazione esecutiva. Le risorse messe in campo sono pari a tre milioni di euro destinati, tra le altre cose, alla messa in sicurezza del sito e alla razionalizzazione degli accessi (con due nuovi ingressi, uno dall’Orto Botanico e l’altro dalla facoltà di Giurisprudenza), con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l’ingresso ai disabili. Quale destinazione d’uso. Riaprirà per visite culturali, già attive ma poco promosse, ed eventi. “L’Anfiteatro per Cagliari ha rappresentato una delle vetrine artistiche più importanti.





Qui iniziavano le notti estive, il richiamo del grande pubblico, la grande musica dal vivo, un indotto che oggi in città è stato spento e che noi vogliamo riaccendere” ha ribadito Alessandra Zedda. La nuova platea seguirà il profilo della parte mancante dell’anfiteatro e ne restituirà la suggestione visiva. Tra gli interventi previsti, la riqualificazione del centro servizi e l’apertura del giardino “romano”, che collegherà l’Orto Botanico all’Anfiteatro. La candidata sindaco, Alessandra Zedda, ha sottolineato la necessità di dialogare costantemente con Ministero e Soprintendenza per velocizzare un iter bloccato da troppo tempo e ha annunciato, nelle more della riapertura, un servizio di guardiania per la tutela del monumento altrimenti alla mercé di episodi di inciviltà. Campus e Atzori, come fare per l’Anfiteatro. Sull’iter da seguire, l’ex assessore Campus ha dichiarato che “è necessaria una conferenza continua di tutti i sindaci della Città Metropolitana perché non è pensabile che non ci sia una consapevolezza complessiva sul tema, anche in considerazione dei 500.000 potenziali fruitori del sito. Non esiste poi che le istituzioni siano in conflitto tra di loro, è necessario trovare dei capisaldi, in questo caso amministrativi, per lavorare efficacemente”.





Sull’intervento Campus ha detto che “le nuove tecniche ci sono di supporto. Noi dobbiamo fare un rilievo tridimensionale di tutto, cioè dobbiamo fare l’Anfiteatro virtuale e quindi essere nella condizione di avere chiaro ogni dettaglio, cosa che oggi si può fare tranquillamente. Questo ci consentirà di avere davanti agli occhi un modello che può essere utilizzato in ogni circostanza per attivare un dialogo costante sul tema”. Secondo la storica dell’arte Rossella Atzori “dobbiamo pensare in prima battuta alla salvaguardia del bene, ci deve essere un dialogo serrato e costruttivo con la Soprintendenza, magari mettendo in gioco interventi non invasivi, come quelli previsti nel vecchio progetto del 1982. Le risorse ci sono, la volontà di spesa c’è, non mancherà anche una squadra qualificata in grado di poter spendere al meglio e accelerare la tempistica”

“Riapriamo l’Anfiteatro Romano. Lo restituiremo alla fruizione di cittadini e turisti per farlo rivivere anche attraverso gli spettacoli” ha detto la candidata sindaco del centrodestra, Alessandra Zedda, durante la conferenza stampa che si è svolta in via Sant’Ignazio. Alessandra Zedda ha fatto il punto della situazione sull’Anfiteatro Romano di Cagliari con l’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Cagliari, Gianni Campus, e con Rossella Atzori, storica dell’arte.