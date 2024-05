Una nuova Alghero: Partecipazione e cambiamento con Raimondo Cacciotto

E' ora di dire basta, cambiare, voltare pagina e attuare quello che, tra l'altro, a parole predica lo stesso candidato a sindaco della destra-destra Marco Tedde. A lui non è riuscito, a noi, grazie anche allo straordinario impegno di Francesco Marinaro, si. Per questo siamo in prima linea, dove ciascuno ha il giusto spazio per esporre il proprio pensiero, le proprie idee, le proprie adozioni perché nessuno venga lasciato indietro o resti nell’indifferenza. Al solo svolgere lo sguardo dall'altra parte si scorge un'unità di facciata, unicamente per interessi politici determinati a Cagliari e Roma, in cui vorrebbero confermare l'esercizio del potere di noi, identico agli ultimi 5 anni.





Mentre nelle segrete stanze continuano a massacrarsi tra loro, adesso, in questi giorni di campagna elettorale, anche i loro candidati si occupano di denigrare l'avversario, unico metodo rimastogli per provare a confermare il potere di cui non sanno privarsi. Ma non è più igienico, anche per voi e per i vostri tifosi, chiedere il voto per un'idea, per una soluzione, per un gesto d'amore nei confronti dei vostri concittadini? Forza, con Raimondo Cacciotto Sindaco. Saremo Noi a ricucire i rapporti in una città dilaniata da rivalità inutili, dannose, pericolose che hanno avuto pesanti ripercussioni in settori centrali a partire dalla gestione del verde, eventi, manutenzioni, opere pubbliche e bilancio. Ad Alghero dopo cinque anni disastrosi di Destra-Destra, con Forza Italia e Tedde veri responsabili, c'è voglia di cambiare e Noi ci riusciremo.



Enrico B. Daga - Segretario PD Alghero

Una bellissima giornata di partecipazione e condivisione. Iniziata dalla mattina, nel cuore di Alghero, dove sono stati raccolti i suggerimenti per il programma di mandato del nostro candidato a sindaco Raimondo Cacciotto e della nostra coalizione “Progetto Alghero”. Diverse centinaia di algheresi hanno voluto dare il loro straordinario contributo dando un esempio di come Noi intendiamo la politica: fatta di momenti di condivisione, di confronti costruttivi e crescita collettiva e ascolto. Come abbiamo già detto all'unisono: il Noi contro l'Io. Un progetto ampio per voltare pagina, rispetto alla restaurazione di chi, a vari livelli, governa e domina Alghero da decenni.