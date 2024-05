Martedì 21 maggio, incontro a Ittiri con Angela Maria Quaquero, candidata PD alle elezioni europee

Abbiamo materie prime di assoluta qualità e peculiarità e prodotti di trasformazione di alto valore 'identitario', risultato delle capacità e competenze dei nostri produttori, capaci di coniugare tradizione e innovazione: valorizzazione e adeguata remunerazione, questi gli obiettivi prioritari!” Angela Maria Quaquero arriva a Ittiri dopo aver già toccato centri importanti come Gavoi, Nuoro, Sassari e Alghero, dove ha partecipato alle iniziative con la segretaria nazionale PD Ellie Schlein: alla tappa di Ittiri farà seguito mercoledì 22 maggio, quella di Cagliari: alle 18 Angela Maria Qua- quero parteciperà a un incontro per la presentazione della Lista PD per il Comune di Cagliari, l'ap- puntamento è nella storica sede PD di Via Emilia.

Con Angela Maria Quaquero, candidata PD alle elezioni europee, domani a Ittiri, si parlerà di “Sardegna-Europa per una economia sostenibile nelle comunità a vocazione agricola”, è questo infatti il tema al centro dell'iniziativa che si terrà dalle ore 18:30 nella sede della ex Pretura, in via Sassari: all'incontro interverranno Antonio Sau, Sindaco di Ittiri e Alessandro Delitala Federazione PD di Sassari. “ Ittiri, con il suo territorio rappresenta una eccellenza nelle attività legate alla produzioni agricole, dell'allevamento e delle produzioni lattiero casearie, così come tutto il Logudoro e tanta parte dei nostri comuni, di cui ben il 95% sono appunto rurali - ha detto Angela Maria Quaquero – e il problema delle politiche agricole nella nostra regione deve essere considerato in prima linea! Sarà mio impegno promuoverne le specificità e la valorizzazione, nell'ambito delle politiche comunitarie, di pari passo e con lo stesso livello di priorità ed importanza delle politiche ambientali, che rappresentano l'altro unicum da proteggere, conciliando le esigenze produttive con la salvaguardia del nostro ambiente, messo a dura prova dai cambiamenti climatici.