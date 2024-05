Europee e amministrative, Elly Schlein chiude il tour elettorale a Sassari con Giuseppe Mascia e Maria Giovanna Delrio

Candidata alle elezioni europee anche nel collegio delle isole, domani Schlein farà tappa a Nuoro e al Nuraghe Losa prima di spostarsi nel nord ovest Sardegna per sostenere i candidati sindaci del Pd e della coalizione alle amministrative in programma l’8 e il 9 giugno. Il primo appuntamento con Giuseppe Mascia, candidato sindaco di Sassari per il campo largo, si terrà a Porto Ferro.





Ci saranno anche i candidati sindaci di Alghero e Sorso, Raimondo Cacciotto e Maria Giovanna Delrio. Insieme, parleranno delle “Città europee del mare”. Da lì la segretaria dei dem si sposterà ad Alghero. Il gran finale è previsto invece alle 19.30 in piazza Tola, nel centro di Sassari, dove Schlein sarà in compagnia di Giuseppe Mascia e Maria Giovanna Delrio. Durante l’incontro elettori e simpatizzanti avranno la possibilità di incontrare la segretaria nazionale, protagonista costante del confronto con la presidente del consiglio.

Si concluderà a Sassari, in piazza Tola, il tour elettorale in Sardegna della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.