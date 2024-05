Folla all’incontro organizzato da Alessandro Balletto nel punto elettorale a Cagliari. Presente Alessandra Zedda, candidata-sindaco per la coalizione.

Giovani in cerca di una guida che a livello politico possa dare risposte concrete e circostanziate, meno giovani che vogliano dare un’impronta ad un momento storico difficile per tutta una serie di problematiche strutturali che toccano il Capoluogo.





Tutti indistintamente pronti a fare quadrato per sostenere Alessandra Zedda, che in caso di affermazione sarebbe la prima donna-sindaco di Cagliari. Alessandro Balletto ha la personalità e la forza necessaria per accelerare il processo di avvicinamento della candidata alla poltrona di primo cittadino. Lo stesso Alessandro Balletto ha accolto i visitatori con la solita squisita ospitalità che lo contraddistingue. Un incontro politico-conviviale che ha consentito di stilare tutto un programma circostanziato, che ha come principale obiettivo la riqualificazione di una città come Cagliari, negli ultimi anni entrata in un vortice di pericolose incompiute, che ha messo in ginocchio soprattutto i commercianti di alcune zone penalizzate da cantieri infiniti e tante promesse, mai mantenute.





Ora è il momento di proporre un serio cambiamento di registro, da qualsiasi schieramento arrivi, e di affidarsi a chi ha realmente a cuore le sorti di un patrimonio inestimabile, costituito da tutta una serie di opzioni da valorizzare.

Un’identità precisa. Alessandro Balletto comincia la campagna elettorale con un “boom” di presenze. Nella sede elettorale di via Sonnino, accanto al suo storico studio di affermato commercialista, si sono riuniti i tanti, anzi tantissimi seguaci.