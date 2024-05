Cacciotto risponde a Tedde: troppo legato a vecchia politica per capire concetti attuali come democrazia partecipata





Mi viene il sospetto che il Centrodestra provi ad attaccare proprio laddove forse è rimasto indietro, dato che per il programma propone di partire dai ‘100 progetti’ realizzati dalla Giunta Tedde, un programma del tutto innovativo e al passo coi tempi se si pensa che l’ultima volta che ha ricoperto la carica di primo cittadino di Alghero risale a 13 anni fa, un’era geologica in politica. Se poi pensiamo che il suo partito ha espresso in quest’ultima amministrazione l’assessore ai Lavori pubblici, l’assessore al Demanio e la presidenza della Fondazione Alghero (solo per citarne alcune) sappiamo già che tipo di città ha in mente, l’abbiamo davanti gli occhi. Alghero invece – conclude Cacciotto - ha bisogno di progetti seri che rispondano alle esigenze del presente e con un cambio di prospettiva, con lo sguardo rivolto al futuro, che liberi energie nuove”.

“Forse il candidato del Centrodestra Tedde è troppo legato alla ‘vecchia’ politica che cala i programmi e le decisioni dall’alto e fa fatica a comprendere cosa significhino i concetti di partecipazione pubblica e democrazia partecipata – così Raimondo Cacciotto, candidato sindaco della coalizione ‘Progetto Alghero’ risponde alle dichiarazioni del candidato del Centrodestra Marco Tedde rilasciate poco fa alla stampa - Noi il programma lo abbiamo chiaro e lo abbiamo depositato, l’iniziativa di domenica 19 maggio ‘Voci della città’ darà modo ai cittadini e alle cittadine di arricchirlo con idee, suggerimenti e proposte che saranno integrate nel nostro programma di coalizione.