Mascia inaugura la campagna elettorale a Sassari: "Ora tocca a noi"

Accanto a Mascia, la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha dato il suo pieno sostegno al candidato del PD, scelto da tutto il campo largo. Dal palco, Todde ha ribadito l'importanza dell'unità e della cooperazione: "Quando ci uniamo, non ce n'è per nessuno. Qua non vedo facce di persone use alla politica, ma vedo persone che si stanno riavvicinando alla politica, che vedono un progetto, che credono e vedono che le cose si possono fare". Mascia, consigliere comunale uscente e segretario provinciale del PD, può contare su un solido appoggio politico, con sette liste a sostegno della sua candidatura: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Futuro Comune, Fare Città, Orizzonte Comune, Sassari Progressista e Solidale. La sua candidatura rappresenta una ventata di aria fresca e un cambiamento necessario per Sassari, una città che ha bisogno di una nuova visione e di una leadership capace di unire e di guidare verso un futuro prospero. Mascia ha dimostrato di avere il sostegno necessario e la determinazione per portare avanti i suoi progetti, ponendo le basi per un futuro migliore per tutta la comunità sassarese.

Il Teatro Verdi è gremito per il candidato sindaco Giuseppe Mascia, che ha ufficialmente aperto la sua campagna elettorale con un messaggio chiaro e ambizioso: "Ora tocca a noi, come generazione e come classe dirigente e gruppi che da anni lavorano per cambiare la città, per darle un destino e un futuro". Mascia, candidato sindaco del campo largo, ha risposto con entusiasmo al calore del pubblico presente, composto da candidati e simpatizzanti, lanciando un messaggio di speranza e determinazione per il futuro di Sassari. "Abbiamo progetti grandi per fare Sassari grande. Vogliamo una città unita con tutto il territorio, perché abbiamo una responsabilità verso tutte le comunità circostanti e tutto il territorio".