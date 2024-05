Alghero: La Coalizione di Centrodestra attiverà la Delega Assessoriale alle Politiche Giovanili e destinerà immobili dismessi alle start-up

Avvicinare i giovani al mondo imprenditoriale attraverso la formazione, lavorare ad una relazione tra giovani e istituzioni a tutti i livelli (comunali, provinciali, regionali, nazionali, europee e internazionali), rafforzare la collaborazione con l'ecosistema formativo/educativo e produttivo per generare una più efficace programmazione e migliorare l'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Nella nuova stagione di sviluppo la nostra coalizione prevede la delega assessoriale alle Politiche Giovanili. Un’attenzione diretta e necessaria che lavorerà in maniera trasversale attraverso una Unità di progetto con gli altri assessorati e dirigenti che, sotto la guida del sindaco, sapranno intervenire in tempo reale e con effettive sinergie su progetti e problematiche.





L’istituzione dell’Ufficio giovani valorizzerà i talenti imprenditoriali e culturali cittadini e favorirà la trasmissione dei saperi e delle esperienze attraverso la concessione di immobili comunali dismessi alle start-up e la realizzazione di spazi di coworking. Al fine di riavvicinare i giovani alle Istituzioni saranno sviluppati i progetti: Il Comune a scuola e I giovani in Comune per maggiore partecipazione e coinvolgimento alla vita amministrativa e politica della città (Consigli comunali, Commissioni, conoscenza uffici) e un ulteriore supporto all’attività della Consulta Giovani della città. Stimoleremo l’assessorato regionale al lavoro per la realizzazione del progetto I giovani al “Treball” che prevede l’attivazione di tirocini, guide in eventi culturali, creazione di tutorial, creazione di contenuti e pagine social. Sarà infine costituito un “Osservatorio” sui giovani del territorio al fine di mappare, studiare e ridurre la dispersione scolastica, le dipendenze e l'emarginazione con laboratori del fare attraverso cooperative sociali, imprese e associazioni. Merito, innovazione e creatività giovanile con borse di studio, premi, eventi di carattere sportivo, musicale, linguistico e culturale favoriranno l’integrazione dei nuovi algheresi attraverso la scoperta della cultura della città e della sua gente.

La Coalizione di Centrodestra liberale sardista e civica ha deciso di partire dalle persone, favorendo un costante confronto e una reale cooperazione intergenerazionale, per continuare a costruire oggi l'Alghero di domani. “Il saldo negativo della popolazione giovanile sottolinea la necessità e l'importanza di un impegno concreto per i giovani e con i giovani, che si deve tradurre nel costruire strategie di relazioni e connessioni attive”.