Elly Schlein Ad Alghero: Comizio di fuoco per sostenere Raimondo Cacciotto e Angela Quaquero

Una mossa strategica, quella della Schlein, che non si limita a una semplice apparizione di facciata. L'obiettivo è chiaro: consolidare il fronte del centrosinistra in una tornata elettorale che si preannuncia combattuta. Alghero diventa così il palcoscenico dove il PD intende mostrare i muscoli, ribadendo la propria presenza e il proprio impegno sul territorio.





Raimondo Cacciotto, candidato sindaco, si presenta con il supporto di una vasta coalizione, che spazia dal Movimento 5 Stelle a diverse liste civiche locali, passando per i riformisti e la sinistra verde. Una formazione eterogenea, che cerca di fare quadrato intorno a un progetto politico comune. La presenza di Schlein rappresenta una spinta decisiva per unire le varie anime della coalizione e galvanizzare gli elettori.





Non meno importante è il sostegno ad Angela Quaquero, candidata alle elezioni europee. La sua campagna beneficia del vento in poppa portato dalla leader dem, che con la sua presenza rafforza la credibilità e la visibilità della Quaquero. Il messaggio è chiaro: il Partito Democratico punta a un risultato forte anche in Europa, e Alghero è una tappa fondamentale in questo percorso.





"Ripartiamo insieme" è lo slogan che campeggia sui manifesti, un invito all'unità e alla partecipazione attiva degli elettori. Un appello che suona come un monito a non abbassare la guardia e a continuare la battaglia per un futuro migliore. Sarà interessante vedere come reagiranno gli elettori di Alghero a questa prova di forza del PD. La sfida è lanciata, e la presenza di Elly Schlein testimonia la volontà del partito di non lasciare nulla di intentato. In gioco c'è molto di più di una semplice elezione comunale o europea: c'è la credibilità e il futuro del centrosinistra in una regione che ha bisogno di risposte concrete e di una leadership forte e determinata.





L'appuntamento è fissato: domenica 19 maggio, ore 18.00, Piazza Porta a Terra. Alghero sarà il centro della politica sarda, e forse non solo, per un giorno. Elly Schlein è pronta a infiammare la piazza e a lanciare un messaggio di speranza e di rinnovamento.

