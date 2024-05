Comunali Sassari: Brianda si lancia come Alternativa Civica

A capo di un ampio movimento civico, il candidato sindaco mira al governo della città con un programma che ha costruito pazientemente negli ultimi due anni. Inizialmente partito con due liste, Brianda ha recentemente incassato l'adesione della lista Generazione Sassari e del suo candidato sindaco Manuel Pirino. "Noi vogliamo vincere," proclama Brianda dalla sede del movimento.





"I sondaggi ci danno dietro il campo largo ma sopra le due coalizioni di destra. L'obiettivo del ballottaggio è alla nostra portata e se Sassari ci darà fiducia noi porteremo avanti esclusivamente gli interessi dei cittadini, perché siamo liberi, dobbiamo rendere conto solo alla città e agli elettori." Il programma di Brianda ha come fulcro la partecipazione dei cittadini e un governo dal basso, che coinvolge e dialoga direttamente con gli elettori, senza filtri di partito. "Qui c'è democrazia, c'è dietro tanto lavoro per costruire davvero un futuro," ha spiegato Brianda. "Se sarò eletto, alla fine del mandato non mi ricandiderò. In questi anni farò crescere una generazione di giovani che siano in grado di amministrare la città partendo da quello che abbiamo costruito con tanto impegno qui alla Costituente." Con una visione chiara e un approccio determinato, Mariano Brianda si pone come il candidato che vuole rompere con le vecchie logiche di partito, offrendo a Sassari una guida libera e moderna. La sua candidatura promette di scuotere il panorama politico cittadino, portando una ventata di freschezza e un impegno concreto per il futuro della città.

"Siamo il centrosinistra libero e moderno, che dice basta a chi impone scelte perché deve rendere conto a un direttivo di partito." Con queste parole, l'ex giudice Mariano Brianda si presenta agli elettori di Sassari come il candidato della Costituente per Sassari, un'alternativa civica alle coalizioni del campo largo e del centrodestra. Appoggiato da tre liste - Costituente per Sassari, Giovani per Sassari e Generazione Sassari - Brianda, che cinque anni fa fu sconfitto al ballottaggio da Nanni Campus, ha deciso di liberarsi del giogo dei partiti.